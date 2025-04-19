В Крыму годовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись куском курицы

В Симферополе медики скорой помощи спасли ребенка, в горле которого застрял кусок курицы, размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщается в Telegram-канале Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

В экстренные службы обратилась мать годовалого ребенка и сообщила, что он задыхается. Прибывшим на место медикам женщина рассказала, что во время ужина малолетний резко вдохнул и подавился куском куриного мяса. Взрослые самостоятельно пытались извлечь инородное тело из горла, но сделали только хуже – ребенок начал синеть.

«При осмотре состояние ребенка определили как тяжелое, он практически не мог сделать вдох, наблюдались грубый лающий кашель. Мы применили приемы оказания первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей инородным телом», — сообщили сотрудники скорой.

Инородное тело размером с перепелиное яйцо удалось извлечь, пострадавшего госпитализировали для обследования.

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