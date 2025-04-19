В Липецке подросток сорвался со скалы

В Липецке подросток сорвался с высоты, забираясь на скалу

В Липецке устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик сорвался с высоты, пытаясь взобраться на отвесную скалу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 18 апреля. Несовершеннолетний во время прогулки решил забраться на отвесный выступ скалы, не удержался и упал с высоты. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи опросили очевидцев несчастного случая, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославле подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания. Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге восьмиклассник выжил после падения с восьмого этажа.