Россиян предупредили о неожиданной опасности корпоративных психологов

Крупные российские компании все чаще стали обращаются к практике штатного психолога для команды, чтобы профилактировать случаи профессионального выгорания и депрессии, которые в последние три года значительно возросли. Однако участились случаи утечки информации, которой сотрудники делились с психологами, рассказала «Газете.Ru» HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

По ее словам, в таких случаях практика, изначально задуманная как забота о ментальном здоровье, оборачивается нарушением профессиональной этики.

«Вырисовывается действительно тревожная тенденция: иногда корпоративные психологи становятся не поддержкой, а источником риска для сотрудников. Люди боятся, что после консультации их слова окажутся на столе у руководителя, — это разрушает доверие и делает невозможной любую работу с выгоранием», — отметила Зеленкова.

Такие случаи чаще всего происходят в компаниях, где психолог работает по гражданско-правовому договору и фактически подчиняется работодателю, а не профессиональной этике. Это приводит к тому, что конфиденциальность не соблюдается, а личная информация может использоваться в управленческих решениях. В результате сотрудники отказываются от помощи, усиливается стресс, растет тревожность, и все чаще причиной увольнения становится выгорание.

Зеленкова подчеркнула, что международная практика жестко регламентирует вопросы конфиденциальности. Так, в США и Великобритании разглашение информации о клиентах психолога допускается только в исключительных случаях, связанных с угрозой жизни, и всегда требует информирования клиента. Во всех остальных случаях передача данных работодателю запрещена.

«В России юридические механизмы защиты пока слабее. Сотруднику сложно доказать факт передачи информации, особенно если договор между психологом и работодателем не содержит четких ограничений. В итоге сотрудник оказывается без защиты, и это создает напряженность в коллективе», — пояснила она.

Эксперт также отметила, что такая практика может изменить рынок труда. По ее мнению, сотрудники будут все чаще уходить из крупных корпораций в более гибкие компании с прозрачной культурой и меньшим уровнем контроля. Это уже становится заметным трендом, особенно среди молодых специалистов.

«Сегодня конкуренция идет не только за зарплату, но и за ощущение психологической безопасности. Там, где сотрудник может открыто говорить о трудностях, он остается. Где боится — уходит», — добавила Зеленкова.

По мнению HR-эксперта, работодателям стоит пересмотреть подход к работе с психологами. Вместо передачи данных и контроля важно выстраивать анонимные системы поддержки, использовать внешние независимые сервисы, информировать сотрудников о границах взаимодействия и фиксировать конфиденциальность на уровне документов.

«Психологическая безопасность — не декорация, а ключ к устойчивости бизнеса. Если сотрудники боятся говорить правду внутри компании, они начнут говорить о ней снаружи — на рынке. Если работодатель хочет позаботиться о ментальном здоровье своих работников, лучше прибегнуть к помощи специальных сервисов, например, можно заключить договор со специальной платформой, где пользователь может сам выбрать психолога. Этот вариант в конечном счете гораздо эффективнее, ведь человек имеет возможность выбрать специалиста, с которым конкретно ему комфортнее работать», — заключила она.

Ранее спрос на психологов у российских подростков взлетел более чем в 100 раз.