Экс-полковника ФСО арестовали за убийство рабочего, ремонтировавшего ему баню

В Подмосковье пропавшего рабочего обнаружили мертвым. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в деревне Климовка. Мастер по имени Юрий должен был отремонтировать баню и систему видеонаблюдения у местного экс-полковника ФСО в отставке. Чтобы не тратить время на поездки, мужчина временно поселился в доме хозяина.

Спустя некоторое время Юрий перестал выходить на связь. Сначала трубку якобы поднимал бывший полковник, но позже телефон «замолчал». Родственники обратились в полицию и рассказали о последнем заказчике.

Сам экс-полковник, по данным Telegram-канала, не пустил правоохранителей в дом и заявил, что в какой-то момент довез работника до станции и больше его не видел. При этом телефон Юрий оставил у заказчика.

«Полковника начали разрабатывать, а через несколько дней тело Юрия с колотой раной шеи нашли на свалке в районе кладбища в Степаньково», – сообщается в публикации.

Накануне мужчину задержали, его уже отправили под стражу. Во время обысков выяснилось, что записи с камер видеонаблюдения за последнее время отсутствуют.

У бывшего полковника изъяли машину с прицепом, на которой он мог перевозить тело рабочего. Помимо этого, у него обнаружили удостоверение, которое он должен был сдать после увольнения.

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