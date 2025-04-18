Археологов удивил найденный в Омане 4000-летний музыкальный инструмент, пишет Fox News.

Во время раскопок в древнем поселении Дахва археологи обнаружили пару медных дисков, которые после тщательного изучения оказались древними цимбалами – ударным музыкальным инструментом, датируемым 2200-2000 годами до н.э.

Две идентичные круглые пластины диаметром 138 мм каждая имеют рельефную середину с небольшим отверстием. Толщина стенок составляет всего 1,5-2 мм, что свидетельствует о высоком мастерстве древних металлургов. За четыре тысячелетия предметы подверглись коррозии и слегка срослись между собой, но сохранились в удивительно хорошем состоянии.

Это уникальная находка для региона. Как отмечает археолог Халед Дуглас, они ставят под вопрос существующие теории о происхождении и развитии музыкальных инструментов на Ближнем Востоке.

Ученые предполагают, что цимбалы использовались в религиозных ритуалах и храмовых церемониях. Их обнаружение свидетельствует о важной роли музыки в культурном обмене между древними цивилизациями Персидского залива.

Открытие особенно ценно, поскольку древние музыкальные инструменты редко сохраняются до наших дней, добавили археологи.

Ранее ученые обнаружили в Израиле древнее производство фиолетового красителя.