В Сызрани младенец не выжил после того, как его избила мать

В Сызрани будут судить мать, избившую младенца разными предметами

В Самарской области перед судом предстанет обвиняемая в нападении на собственного ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Сызрани. По данным следствия, 28-летняя мать несколько раз ударила своего младенца по голове, в том числе и разными предметами.

Ребенок получил серьезные травмы, он не выжил. Что именно стало причиной агрессивного поведения, не уточняется.

При этом у женщины есть еще один ребенок, ему пять лет. Известно, что до инцидента она нередко оставляла детей одних в квартире.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по двум статьям – о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей. Старшего мальчика передали родственникам.

«В рамках расследования были установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины этому способствующие», – сообщается в публикации.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Камчатке мать выбросила недавно родившегося младенца на мусорный полигон.