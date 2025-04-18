Plus-size балерина пожаловалась на критиков

Британская plus-size балерина рассказала, что постоянно сталкивается с критикой, пишет Daily Mail.

Трикси Кикс, профессиональная танцовщица, рассказала о своем непростом пути. С детства влюбленная в балет, она с ранних лет сталкивалась с критикой из-за своего телосложения, но не позволила этому сломить свою мечту. Во время просмотров в танцевальные колледжи Трикси неоднократно слышала замечания о своем весе.

«Мне говорили: 'Ты прекрасная танцовщица, но у тебя серьезные проблемы с весом',» — вспоминает она.

Несмотря на это, женщина продолжала заниматься тем, что любит.

«Я хотела измениться,» — призналась танцовщица.

Ее упорство и настрой нашли отклик у пользователей соцсетей. Многие комментаторы поддержали Трикси, отмечая, что в балете важна не худоба, а выразительность и мастерство. Некоторые поделились личными историями о разрушительном влиянии стандартов балетных школ на здоровье молодых танцовщиц.

Сейчас Кикс продолжает вдохновлять других своей любовью к танцу.

«Я наслаждаюсь балетом без давления, просто ради искусства — его физические и эмоциональные преимущества прекрасны,» — добавила британка.

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