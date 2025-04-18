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В Воскресенске построят ледовый дворец к 2028 году

Новая ледовая арена в Воскресенске станет частью спортивного комплекса «Химик»
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Воскресенске в 2028 году планируют построить новый ледовый дворец. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что обсуждение проекта состоялось на встрече главы региона с прославленным хоккеистом Валерием Каменским, тренерами и родителями юных спортсменов.

Новый объект разместится в микрорайоне Новлянский и станет частью крупнейшего спортивного комплекса округа – СК «Химик». Комплекс уже включает ледовый дворец, ледовую арену им. В.В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом. Строительство будет проводиться в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Новая ледовая арена размером 60х28 метров будет рассчитана на 5,5 тыс. зрителей. Помимо основной площадки, в здании оборудуют зал с бросковой зоной, спортивный и тренажерный залы, помещения для сухой разминки, раздевалки, пресс-центр, тренерские и судейские комнаты, кафе и гостиницу на 80 мест.

«Сегодня в Воскресенске хоккей как никогда популярен, в этой связи осенью мы начнем строить большой современный дворец спорта на 5,5 тысячи зрителей. Попросили всех, кто разбирается в хоккее, сопровождать этот проект, родителей в том числе. Мы должны за три года построить новую арену, где будут играть ребята и радовать нас своими победами. Был вопрос, где ее построить, поэтому я хочу поблагодарить всех активистов за то, что пришли к общему знаменателю, что место одобрено», – сказал Воробьев.

Губернатор отметил ,что в Подмосковье 28 детских хоккейных школ ,а также подчеркнул значение «Химика» как важной ступени для молодых хоккеистов, стремящихся попасть в топовые клубы.

«Хочу поблагодарить тренеров – строгих и вместе с тем добрых, профессиональных, которые помогают добиваться таких результатов. Мы выстроили систему, в которой у нас есть молодежные команды – «Атлант» в Мытищах, СКА Юниор в Красногорске, «Витязь» в Подольске, «Капитан» в Ступино - где ребята играют и набираются опыта. Также у нас есть Высшая лига - это Химик. И дальше прямая дорога в КХЛ - в «Спартак», ЦСКА и другие клубы», — добавил он.

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