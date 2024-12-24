За отсутствие схемы изменения движения по дорогам хотят штрафовать их владельцев

В Госдуму внесли законопроекты, согласно которым предполагается обязать владельцев автодорог информировать водителей об изменениях в организации дорожного проезда путем размещения новой схемы движения. Соответствующие документы опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

«При установке новых знаков, нанесении разметки гражданам трудно сориентироваться, что вызывает замедление в передвижении и большие пробки, особенно в часы пик и в местах трудной развязки или малого количества дорожных полос», — сообщили авторы документа.

Сообщается, что за нарушение требований по информированию будут выписывать штрафы в размере 5-10 тыс. рублей для физических лиц и 50-70 тыс. рублей для юридических лиц, которые являются собственниками дорог. Должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления депутаты предложили штрафовать на 15-20 тыс. рублей.

К тому же планируют обязать владельцев дорог информировать о запретах или изменениях схемы дорожного движения, а также о причинах таких действий за 20 дней до внедрения нововведений.

Ранее в Татарстане определили стоимость проезда по новым платным дорогам.