Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Афише» рассказали о новых возможностях для развития театральной индустрии

В «Афише» рассказали о новых возможностях для развития театральной индустрии
close
Компания «Афиша»

В продвижении театров успех приносят креативные решения, например, кросс-коллаборации с брендами и специальные гастрономические проекты. Именно такие идеи были реализованы в рамках организованных при поддержке «Афиши» гастролей театров «Практика» и «Шалом» в Санкт-Петербурге. Об этом на Балтийском культурном форуме рассказал территориальный директор компании «Афиша» Иван Андрусов.

Выступая на совместной секции Балтийского культурного форума и Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров с темой «E-com как драйвер театрального искусства», Иван Андрусов рассказал о новых перспективных возможностях для развития продаж театрального направления.

По его словам, почти для трети россиян «Афиша Daily» является самым известным источником информации по культуре и досугу — к такому выводу пришли аналитики компании Brand Health Tracking.

Иван Андрусов отметил, что у «Афиши» есть уникальное преимущество: сочетание медиаресурсов с e-commerce-платформой.

«Мы формируем устойчивый интерес аудитории через экспертный и эмоциональный контент, в то время как наши технологические решения облегчают процесс поиска и приобретения билетов. Например, персонализированные ИИ-рекомендации на платформе увеличили кликабельность на 35% и значительно повысили конверсию в покупку», — добавил территориальный директор компании.

Андрусов рассказал о сервисе «Афиша для бизнеса», билетной системе Афиша.Тикетс и White Label приложениях, которые позволяют культурным организациям и даже целым регионам создавать собственные приложения с анонсами событий, продажей билетов и подробной аналитикой. Первые региональные проекты запущены «Афишей» в Ульяновске, Вологде и Самаре, добавил он.

Также Андрусов напомнил о стратегическом партнерстве со Сбером. Интеграция в раздел «Пространство для жизни» в «Сбербанк Онлайн», специальные акции для подписчиков СберПрайм и сотрудничество с голосовым ассистентом «Салют» позволили театрам расширить аудиторию, заявил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами