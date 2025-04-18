В «Афише» рассказали о новых возможностях для развития театральной индустрии

В продвижении театров успех приносят креативные решения, например, кросс-коллаборации с брендами и специальные гастрономические проекты. Именно такие идеи были реализованы в рамках организованных при поддержке «Афиши» гастролей театров «Практика» и «Шалом» в Санкт-Петербурге. Об этом на Балтийском культурном форуме рассказал территориальный директор компании «Афиша» Иван Андрусов.

Выступая на совместной секции Балтийского культурного форума и Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров с темой «E-com как драйвер театрального искусства», Иван Андрусов рассказал о новых перспективных возможностях для развития продаж театрального направления.

По его словам, почти для трети россиян «Афиша Daily» является самым известным источником информации по культуре и досугу — к такому выводу пришли аналитики компании Brand Health Tracking.

Иван Андрусов отметил, что у «Афиши» есть уникальное преимущество: сочетание медиаресурсов с e-commerce-платформой.

«Мы формируем устойчивый интерес аудитории через экспертный и эмоциональный контент, в то время как наши технологические решения облегчают процесс поиска и приобретения билетов. Например, персонализированные ИИ-рекомендации на платформе увеличили кликабельность на 35% и значительно повысили конверсию в покупку», — добавил территориальный директор компании.

Андрусов рассказал о сервисе «Афиша для бизнеса», билетной системе Афиша.Тикетс и White Label приложениях, которые позволяют культурным организациям и даже целым регионам создавать собственные приложения с анонсами событий, продажей билетов и подробной аналитикой. Первые региональные проекты запущены «Афишей» в Ульяновске, Вологде и Самаре, добавил он.

Также Андрусов напомнил о стратегическом партнерстве со Сбером. Интеграция в раздел «Пространство для жизни» в «Сбербанк Онлайн», специальные акции для подписчиков СберПрайм и сотрудничество с голосовым ассистентом «Салют» позволили театрам расширить аудиторию, заявил он.