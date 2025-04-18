«Роснефть» представила туристический проект «Маршруты Победы»

В честь Международного дня памятников и исторических мест компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») представила туристический автомобильный проект «Маршруты Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Презентация проекта прошла на АЗС «Башнефть» в Уфе.

Представители компании и туристического сообщества рассказали автомобилистам о памятных местах, посвященных истории Великой Отечественной войны, расположенных вблизи автозаправочных станций компании в Башкортостане.

«Маршруты Победы» охватывают 15 значимых объектов в разных городах и районах республики.

Так, в центре Уфы, на Советской площади, возвышается памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову — командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В селе Верхнеяркеево находится музей летчика Мусы Гареева — дважды Героя Советского Союза. В Ишимбае над рекой Белой возвышается памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину. В городе Октябрьском расположен мемориальный ансамбль «Думы солдата», открытый в 1995 году.

В селе Мишкино туристам предложили посетить мемориальный комплекс, посвященный четырем Героям Советского Союза — Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы под обстрелом врага одним из первых водрузил Красное Знамя на берлинский рейхстаг.

В уфимском парке Победы вдоль центральной аллеи парка установлены гранитные стелы, символизирующие знамена, на которых золотыми буквами высечены имена 278 Героев Советского Союза и 39 Полных Кавалеров орденов Славы из Башкирии.

О памятных местах, которые можно посетить в Республике Башкортостан, расскажут ролл-апы, установленные на АЗС «Башнефть». Они расположены рядом с памятниками, музеями и другими объектами, связанными с историей Великой Отечественной войны. Чтобы построить маршрут до памятного места в навигаторе, нужно навести камеру мобильного телефона на QR-код.

В «Роснефти» отметили, что компания поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов.