Более половины владельцев смартфонов повреждали экраны своих устройств

Больше половины владельцев смартфонов (55%) хотя бы раз разбивали или царапали экран своего устройства. Из них 53% сталкивались с подобными ситуациями неоднократно, свидетельствуют результаты совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования.

Основной причиной повреждений (73% случаев) стали падения смартфонов из рук, кармана или со стола. Еще 11% респондентов отметили, что трещины появились, когда телефон лежал в сумке — из-за давления или удара о твердый предмет. Значительно реже экраны ломаются из-за падений с большой высоты (3%), неаккуратного использования детьми (2%), занятий спортом (1%) или наступания на гаджет (1%). Другие причины указали 9% участников опроса.

При этом большинство пользователей (92%) принимают меры для защиты своих устройств. Популярные методы включают использование чехлов (48%), защитных стекол или пленок (42%). Носить смартфон на специальном шнурке предпочитают 1% опрошенных, а столько же застраховали свои устройства. Не используют никаких средств защиты 8% респондентов.

Директор проектов СберСтрахования Константин Филиппов отметил, что большинство повреждений экранов происходят из-за невнимательности.

«Телефон выпадает из кармана или падает со стола, после того как его случайно задели. Обходятся такие оплошности весьма дорого, вплоть до половины стоимости устройства, поэтому многие люди игнорируют трещины, хотя это не самое лучшее решение, особенно в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По его словам, 62% россиян пользуются одним смартфоном более 4 лет, и за это время повреждения могут привести к выходу дисплея из строя, вызывая дискомфорт при использовании.

«Чтобы у каждого была возможность избежать серьезных трат и быстро восстановить экран своего гаджета, был запущен специальный страховой продукт. При повреждении дисплея страховая компания обеспечит ремонт в сервисном центре, взяв на себя основную часть расходов. Уже больше 150 тыс. человек защитили свои смартфоны с помощью полисов от СберСтрахования», — добавил Филиппов.