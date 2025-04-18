Скульптуры в Летнем саду Петербурга начали освобождать от зимних футляров

Летний сад в Санкт-Петербурге преображают после зимы. Там уже начали снимать со скульптур футляры. Об этом сообщает «Мойка78».

Издание уточняет, что статуи укрывали, чтобы защитить от влаги и морозов.

18 апреля специалисты начали с композиции «Мир и Победа» («Ништадтский мир»). Работы проводятся поэтапно — сперва разбирают сам футляр, затем снимают защитное полотно.

Одновременно в Летнем саду приводят в порядок дорожки и смывают с хвойных деревьев оставшиеся после зимы пыль и грязь.

До этого сообщалось, что в понедельник, 21 апреля, в Санкт-Петербурге откроется сезон фонтанов. В этот день заработают 99 фонтанов, в том числе «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Петербурга.

Остальные объекты, более сложные в техническом плане, начнут работу 1 мая. Речь идет о фонтанах на Московской площади, на площади Ленина, а также о светомузыкальном фонтане в Петергофе на Торговой площади и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Ранее стало известно, что в парке «Орион» на ВДНХ высадят липы.