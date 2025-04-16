В парке «Орион» на ВДНХ высадят липы

В Колхозном саду на ВДНХ высадят более 200 деревьев

В семейном тематическом парке «Орион» на ВДНХ проведут работы по благоустройству части территории. Здесь появятся новая дорожно-тропиночная сеть, велопарковки, навесы, а также высадят высадят 208 деревьев. Об этом сообщается на сайте парка.

Старовозрастные тополя заменят на липу европейскую — высота этих деревьев не превышает 10 метров. Эти липы отлично подходят для климатической зоны Москвы, очищают воздух не хуже тополей, а также являются медоносом, а значит, летом гости ВДНХ смогут наслаждаться нежным медовым ароматом, отметили в парке.

Всего в Колхозном саду высадят 140 лип, на аллее перед аркой Южного входа — 68 деревьев. Таким образом количество деревьев в этих зонах увеличится в два раза.

Для создания гранитной брусчатки дорожно-тропиночной сети используют материал с двух месторождений — «Цветок Урала» и «Габбро».

Кроме того, в летнем сезоне в «Орионе» появятся три новые зоны. «Детская» — для маленьких посетителей, с каруселями, электромобилями и аттракционами, «Семейная» — где дети и взрослые смогут весело провести время вместе, а также «Экстремальная» — для посетителей, которые любят острые ощущения.

Также в парке откроются четыре комплекса аркадных аттракционов.

В 2024 году «Орион» посетили более 1,25 млн человек. В этом году организаторы готовят множество событий и развлечений, сообщили в администрации парка.

Планируется, что до 2030 года число аттракционов в «Орионе» увеличится более чем в три раза.