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Кавапу спас хозяйке жизнь, когда начал тереться об ее грудь

Daily Star: британка рассказала, что ее собака учуяла у нее рак груди
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В Англии кавапу спас хозяйку, когда начал странно себя вести и проявлять особое внимание к её груди, пишет Daily Star.

Сюзанна — хозяйка кавапу по кличке Арти — рассказала, что однажды питомец начал вести себя странно: настойчиво облизывал и тыкался носом в её грудь. Сначала женщина не придала этому значения, но когда плановая маммограмма выявила у неё рак груди, она вспомнила о странном поведении животного.

После операции и курса лучевой терапии Сюзанна проходит пятилетний курс лечения. Она уверена, что Арти пытался предупредить её об опасности.

«Она была со мной круглосуточно и явно чувствовала то, чего не могла заметить я», - говорит британка.

Этот случай подтверждает уникальные способности собак диагностировать заболевания, отметили в благотворительной организации Medical Detection Dogs, где уже несколько лет изучают феномен собачьего обоняния.

«Наши питомцы способны на удивительные вещи, и Арти - прекрасное тому подтверждение», — заявили в организации.

Ранее двухлетнего ребенка, пропавшего в пустыне Аризоны, нашли благодаря собаке.

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