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Сенатор в США взял на заседание своего бульдога

NYP: американский сенатор выступил на заседании вместе со своим бульдогом и попал на видео

В США сенатор пришел на заседание со своим бульдогом, пишет New York Post.

Во время слушаний в сенатском комитете по энергетике сенатор Джим Джастис появился на заседании в сопровождении своего английского бульдога. Для собаки даже установили отдельный микрофон, создав впечатление, будто она тоже готовится выступить с речью.

Джастис объяснил, что его питомец играет важную роль в его политической деятельности, помогая снимать напряжение.

«Эта маленькая собака сделала нечто действительно важное для всех нас. Она напоминает, что за всеми политическими разногласиями мы остаемся людьми», — сказал сенатор.

Джастис признался, что изначально не планировал делать своего бульдога частью публичного образа, но рад, что все получилось наоборот.

«Для нее не имеет значения, богатый ты или бедный, ребенок или взрослый, республиканец или демократ. Она все равно будет тебя любить», — отметил политик.

Пользователи соцсетей тепло отреагировали на видео с бульдогом и сенатором, отмечая обаяние как самого мужчины, так и его питомца. Многие шутили, что пес, возможно, лучший «политик» в зале, а некоторые даже заявили, что это первый случай, когда они полностью согласны с представителем власти.

Ранее в США собака откусила губу женщине, которая хотела ее погладить.

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