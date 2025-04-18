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Лидер молдавской оппозиции осудил власти страны за задержание в аэропорту епископа Маркела

Политик Лунгу: власти Молдавии превратили религию в политическое оружие
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Exclusiv Media/YouTube

Власти Молдавии превратили религию в политическое оружие, заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу, которого цитирует Тelegram-канал RT.

Комментируя задержание в аэропорту Кишинева в канун Пасхи епископа Маркела, которому не дали вылететь в Израиль за Благодатным огнем, политик заявил, что власть «теряет не просто легитимность, но человеческое лицо».

«Вы предаете страну, людей, заигрываете с внешними кукловодами и переходите все красные линии», — обратился к властям Алексей Лунгу.

Накануне Canal 5 сообщил, что представителя Молдавской митрополии, епископа Маркела, задержали в аэропорту Кишинева, когда он планировал вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Святого отца подвергли тщательной проверке в аэропорту, из-за чего он не успел на рейс.

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