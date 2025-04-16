Врачи объяснили, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Симптомы панических атак бывают схожи с симптомами патологий сердца, что нередко лишь усиливает тревогу пациентов. О том, как же все-таки отличить эти два этих состояния, «Газете.Ru» рассказали специалисты «СМ-Клиника» — врач-невролог Сюзанна Херимян и врач-кардиолог Ирина Тарасова.

По их словам, сегодня на прием к кардиологу нередко приходят пациенты с жалобами на такие симптомы, как «не могу дышать, не хватает воздуха, щемит в области сердца, сердце выпрыгивает из груди». Однако после тщательного обследования и исключения сердечной патологии, их нередко перенаправляют к неврологу.

Как объяснили специалисты, если говорить о характере боли, то для панической атаки характерно следующее: острая, колющая, «блуждающая» боль в груди; чаще она локализуется в области сердца, но без четкой иррадиации; боль может усиливаться при глубоком вдохе.

Для сердечного приступа (инфаркта) характерно следующее: давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной; может отдавать в левую руку, плечо, челюсть, спину; не зависит от дыхания или движения.

Если говорить о продолжительности симптомов, то в случае с панической атакой они обычно продолжаются 5-30 минут, затем постепенно стихают. При сердечном приступе боль длится дольше (от 15 минут и более), может нарастать.

Кроме того, при панической атаке симптомы могут возникать как в покое, так и при стрессе, а физическая активность (например, ходьба) иногда облегчает состояние. В случае с сердечным приступом боль усиливается при нагрузке (например, подъем по лестнице).

К дополнительным симптомам панической атаки относятся: одышка, но без реального удушья; онемение или покалывание в руках/ногах; дереализация («как будто все нереально»); сильный страх, но без ухудшения физического состояния.

Если говорить о сердечном приступе, то дополнительными симптомами здесь могут быть: холодный пот, бледность, слабость; тошнота, рвота; головокружение с риском потери сознания; пульс может быть нерегулярным (аритмия).

Еще одним отличием может быть реакция на нитроглицерин: при панической атаке он не помогает (может даже усилить головную боль), а при сердечном приступе временно облегчает боль (но не всегда).

«У людей с вегетососудистой дистонией (ВСД) и тревожностью часто бывают «ложные сердечные симптомы», но инфаркт может случиться и у здорового на вид человека. Лучше перестраховаться. Если есть хоть малейшие сомнения — вызывайте скорую», — подчеркнула кардиолог Тарасова.

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