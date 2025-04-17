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Жительница Тверской области получила звание «Мать-героиня»

Жительница Тверской области, воспитывающая 16 детей, получила звание «Мать-героиня»
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unsplash.com

Жительница Тверской области Валентина Мартынова получила почетное звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом говорится на сайте правительства Тверской области.

Вместе с супругом женщина воспитывает десять девочек и шесть мальчиков.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Валентине Мартыновой присвоено почетное звание «Мать-героиня». Указ «О награждении государственными наградами РФ» подписал президент России Владимир Путин», — говорится в публикации.

Уточняется, что с этим событием Мартынову и ее семью поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Самому младшему члену семьи Мартыновых всего несколько месяцев.

В марте губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о выплате женщинам миллиона рублей за рождение второго ребенка в возрасте до 25 лет и третьего ребенка до 28 лет в 2025-2026 годах.

Ранее Путин призвал сделать многодетность модной.

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