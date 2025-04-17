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Альфа-Банк запустил предпродажу билетов на мюзикл «Любовь без памяти»

Клиенты Альфа-Банка получат доступ к предпродаже билетов на мюзикл от Басты
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Пресс-служба мюзикла «Любовь без памяти»

Альфа-Банк объявил о закрытой предпродаже билетов на мюзикл «Любовь без памяти», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Постановкой шоу занимался трехкратный лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти. Музыкант Баста написал музыку, включая новые версии своих хитов.

Премьера мюзикла состоится 5 октября в Москве. Предпродажа билетов продлится до 21 апреля. Приобрести билеты могут только клиенты Альфа-Банка, используя карты банка. Кроме того, в сервисе Альфа-Афиша можно получить кэшбэк в размере 25% за покупку билетов на мюзикл в период предпродажи.

«Почему мы узнаем себя в песнях? Потому что мы проживаем с ними самые разные этапы жизни, встречи, расставания, эмоции» — отметил Баста.

По его мнению, песни становятся настоящими саундтреками жизни и объединяют людей, которые становятся причастными к этой музыке, настроению и текстам.

«Это уже не просто только моя, а наша общая история. В мюзикле мы рассказали о пути человека, который идет к своей мечте. Мне кажется, многие узнают в нем себя», — сказал музыкант.

Как отметил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Алексей Гиязов, взаимодействие банка и музыканта стало примером идеального творческого и профессионального тандема.

«Мы создаем вместе масштабные события, придумываем креативные решения, учимся друг у друга, как настоящие профессионалы и вдохновляем. Мюзикл «Любовь без памяти» — как раз пример такого проекта, основанного на творческой синергии», — добавил он.

По его словам, мюзикл стал не просто шоу, а живым диалогом с аудиторией.

«Мы в Альфа-Банке с удовольствием поддерживаем проекты, которые делают культуру ближе, современнее и доступнее для каждого. Такие события — настоящая инвестиция в вдохновение и эмоции, которые объединяют людей», — добавил Гиязов.

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