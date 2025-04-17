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Хабаровчанка «инвестировала» в мошенников 8 млн рублей

В Хабаровске женщина набрала кредитов и отдала лжеброкерам 8 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Хабаровского края лишилась двух миллионов рублей накоплений, взяла в кредит еще шесть миллионов и отдала деньги «инвесторам». Об этом сообщает краевое управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которую мошенники оставили без денег. Женщина рассказала полицейским, что познакомилась в сети с мужчиной, который предложил ей получать пассивный доход на инвестиционной платформе.

Поверив аферисту, хабаровчанка открыла брокерский счет. И за месяц перевела на него 2 млн своих накоплений и 6 млн рублей, взятых в кредит. Когда попытка вывести средства провалилась, а счет оказался заблокирован, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что пенсионер из Курска поверил «силовикам», лишился машины и почти миллиона рублей. Неизвестные связались с 70-летним мужчиной и сообщили, что с его счетов совершаются переводы денег в недружественное государство. Преступники угрожали потерпевшему уголовным делом, если он расскажет о произошедшем родственникам. Спустя некоторое время он все же решился обсудить произошедшее с семьей, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка отдала мошенникам более 5 млн рублей после кодового слова «внук».

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