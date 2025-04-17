В индийском университете покрыли стены коровьим навозом, чтобы охладить помещения

Руководство университета в Индии обмазало стены аудиторий коровьим навозом, чтобы сохранить прохладу в помещениях, пишет Daily Mail. Правда, студенты такой «кондиционер» не оценили.

В Делийском университете разгорелся скандал после того, как руководство учебного заведения решило бороться с жарой необычным способом. Ректор Пратюш Ватсала лично продемонстрировала методику покрытия стен коровьим навозом, так как это, по её словам, может охладить помещения.

Администрация университета объясняет эти действия научным исследованием. По словам ректора, эксперимент проводится под руководством факультета, изучающего традиционные индийские методы регулирования температуры. Ватсала подчеркивает, что в аюрведической практике коровий навоз действительно считается природным охлаждающим средством, способным снизить температуру на несколько градусов. Она пообещала представить подробные результаты исследования через неделю.

Однако студенты восприняли эту инициативу крайне негативно. Многие учащиеся, и без того страдающие от духоты в аудиториях при температуре, выразили открытый протест. В знак несогласия некоторые из них нанесли навоз на стены кабинета ректора, предложив ей также отказаться от кондиционера.

«Нам нужны нормальные системы охлаждения, а не средневековые методы», — заявили они.

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