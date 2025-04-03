Учитель избил школьника за то, что тот потрогал его бутылку

В Индии учитель избил ученика за то, что тот прикоснулся к его бутылке

В Индии разгорается скандал вокруг инцидента в одной из школ округа Майнпури, где педагог поднял руку на ученика. Об этом сообщает The Times of India.

Как рассказал 15-летний учащийся, 29 марта учитель набросился на него с кулаками, когда подросток взял его бутылку с водой.

«Я очень хотел пить, и когда увидел бутылку с водой на преподавательском столе, взял ее и хотел отхлебнуть, но не успел. Мой учитель разозлился и стал оскорблять меня», — поделился юноша.

По словам подростка, в качестве наказания за случившееся педагог запер его после занятий в классе и сильно избил. Подростку диагностировали перелом двух пальцев на руке, травмы челюсти, плеча и бедра. Когда школьник заявил, что расскажет обо всем родителям, педагог вновь проявил к нему агрессию.

Ранее сообщалось, что в Индии учителя совершили запретный ритуал с учеником ради процветания школы.