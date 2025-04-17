LADBible: британец перепутал конъюнктивит с орбитальным целлюлитом и оказался в больнице

Британец принял опасное для жизни заболевание за конъюнктивит, пишет LADBible.

Как рассказал Джордан Найлз, он проснулся с болью в правом глазу, поначалу не придал этому значения, решив, что столкнулся с безобидным воспалением. Однако в течение следующих дней его состояние резко ухудшилось — глаз опух настолько, что полностью закрылся, а лицо увеличилось втрое.

Жена Джордана, 25-летняя Кортни, настояла на немедленном визите к врачу. В больнице Трелиск мужчине диагностировали орбитальный целлюлит — серьезную бактериальную инфекцию тканей вокруг глаза. Медики предупредили, что если бы болезнь затронула заднюю часть глазницы, это могло бы привести к слепоте или трагическому исходу.

«Врачи сказали, что мне повезло вовремя обратиться за помощью. Если бы не настойчивость Кортни, все могло бы закончиться куда печальнее», — рассказывает Джордан.

Кортни признается, что ее муж поначалу отмахивался от проблемы, как это часто бывает с мужчинами.

«Я целый день изучала симптомы в интернете и поняла, что это что-то серьезное. Когда я сказала ему, что он может ослепнуть или оставить наших детей без отца, он наконец согласился поехать в больницу», — добавила женщина.

После недельного лечения, включавшего внутривенные антибиотики, Джордану удалось побороть инфекцию. Теперь он призывает других не игнорировать тревожные симптомы и сразу обращаться к специалистам.

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