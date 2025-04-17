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Участник проекта «Время героев» занял высокий пост на авиационном заводе

Участник «Времени героев» Погодин займется укреплением обороноспособности РФ
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Пресс-служба программы «Время героев»

Кавалер трех орденов Мужества и участник президентской кадровой программы для участников специальной военной операции «Время героев» Денис Погодин назначен первым замом директора Луховицкого авиационного завода имени Воронина — филиала ПАО «ОАК». Об этом сообщается на сайте проекта.

Делясь впечатлениями от участия в программе «Время героев», Денис Погодин подчеркнул, что проект формирует прочную основу для последующего служения Отечеству. Он назвал для него большой честью оказаться включенным в число 83 участников первого набора в мае прошлого года.

Во время стажировки в ОАК новый замдиректора филиала ознакомился с особенностями разработки и производственного процесса летательных аппаратов.

«Кроме военной авиации, ознакомился с работой по гражданской авиации — очень интересное и актуальное направление. Сделаю все, чтобы способствовать дальнейшему развитию авиастроительной отрасли промышленности в частности и укреплению обороноспособности нашей страны», — заявил Погодин.

Наставником участника проекта был первый зампред правительства РФ Денис Мантуров. Он отметил, что Денис Погодин является истинным патриотом, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.

Мантуров добавил, что участие Погодина в президентской программе «Время героев» позволило проявить его профессиональные и личные качества, а также подтвердило его стремление работать во благо страны — теперь уже в сфере авиастроения.

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