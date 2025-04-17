Мужчина обнаружил, что женщине, с которой он встречался четыре года, 48 лет, а не 27

NDTV: американец думал, что его девушке 27 лет, но ей оказалось 48

Мужчина в США обнаружил, что женщине, с которой он встречался четыре года, 48 лет, а не 27, пишет NDTV.

26-летний мужчина из США рассказал, что никогда не сомневался в возрасте партнерши, так как внешне она действительно выглядела на 27 лет. Однако со временем он начал замечать странные детали: женщина категорически отказывалась показывать какие-либо документы, придумывая нелепые отговорки, все ее друзья были значительно старше заявленного возраста, а сама она проявляла нездоровую одержимость своей внешностью. Последней каплей стало обнаружение в ее ноутбуке фотографии положительного теста на беременность, сделанного незадолго до их знакомства.

Все это время женщина уверяла его, что родилась в апреле 1998 года, однако случайно обнаруженная фотография ее паспорта показала настоящий год рождения — 1977. Большинство пользователей соцсетей единодушно советовали обманутому американцу немедленно прекратить отношения, построенные на лжи. Многие отмечали, что четырехлетний обман свидетельствует о патологической склонности женщины ко лжи и манипуляциям.

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