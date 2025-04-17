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Пила воду из унитаза: стало известно, как девочка выжила без матери в воронежской квартире

В Воронеже оставленная матерью девочка пила воду из унитаза и ела сухую гречку
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«МОЁ! Online»

В Воронеже трехлетняя девочка, которую 20-летняя мать на три дня оставила одну, выживала, питаясь сухими крупами и черпая воду из унитаза. Об этом местные жители, ставшие свидетелями спасения ребенка, рассказали в беседе с местным изданием «МОЕ!».

«Рассыпанная гречка, сахар, макароны. Девочка уже это все начала есть. <..> Она не умела воду открывать, представляете, пила из унитаза», — рассказала одна из соседок неблагополучной семьи журналистам.

По словам другой соседки, девочка несколько дней привлекала к себе внимание прохожих, но никто не думал, что она находится в квартире одна. Дошкольница натаскала к подоконнику игрушек, по ним забралась наверх, открыла окно и выбрасывала из него разные предметы на улицу.

«Мы ее стали доставать только из-за того, что она голая на сквозняке стояла. Просто испугались, что простудится», — рассказала третья собеседница издания.

Первыми внимание на дошкольницу обратили школьницы, гулявшие во дворе. Они поговорили с ребенком через окно и поняли, что та зовет маму и хочет есть. После этого они показали на ребенка взрослым, а те самостоятельно достали девочку и вызвали полицию.

Ранее стало известно, что в Воронеже суд арестовал 20-летнюю мать, которая оставила маленькую дочь одну на несколько дней.

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