В Петербурге подросток прокусил руку педагогу во время урока

В Калининском районе Петербурга ученик лицея укусил преподавателя, который помешал ему издеваться над одноклассницей. Об этом сообщает mk.ru.

Медицинская помощь потребовалась педагогу одного из лицеев на севере Петербурга после конфликта с учеником. Во время урока 35-летняя учительница заметила, что подросток издевается над одноклассницей.

Женщина попыталась помешать хулигану, в ответ он вцепился ей зубами в руку и прокусил запястье. У пострадавшей диагностированы рана правого запястья, а также ушибы и синяки на левом предплечье. По словам педагога, у лицеиста бывают вспышки неконтролируемой агрессии.

До этого сообщалось, что в школе Красноярска отца ученика обвинили в нападении на детей со стулом. Школьники поссорились на перемене, администрация сообщила о произошедшем родителям подростков. Один из участников потасовки пожаловался отцу, мужчина пришел в школу, схватил стул и несколько раз ударил им оппонентов своего ребенка. Одному из школьников понадобилась помощь медиков, у него диагностировали гематому и ссадины на голове и лице.

Ранее учительница пострадала, пытаясь защитить ученика от его разъяренной матери.