В Совфеде встревожены из-за рисков, связанных с использованием ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) является достижением научно-технического прогресса, однако его распространение связано с серьезными рисками. Об этом говорится в приветственном слове председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко участникам Международной конференции «Законодательное регулирование противодействия использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических целях», пишет ТАСС.

По словам Матвиенко, новые технологии, в том числе искусственный интеллект, используются в террористических и экстремистских целях. Это, по мнению главы Совфеда, может усугубить существующие конфликты и стать причиной появления новых.

Сенатор подчеркнула, что повсеместное внедрение технологий ИИ в сферы человеческой деятельности требует разработки регламента их применения и международного согласования.

«Найти точки соприкосновения в этой области нелегко из-за разных уровней развития стран, несовпадения их интересов и подходов к оценке угроз национальной безопасности», — говорится в заявлении Матвиенко.

По ее словам, над законами в этой сфере сейчас работают парламентарии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нейросети в руках террористов могут стать грозным оружием. Он отметил, что это требует от государства собранности и дополнительных мер защиты.

Ранее ученные предупредили об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта.