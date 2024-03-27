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В Кремле заявили, что нейросети могут стать грозным оружием террористов

Песков: нейросети могут стать грозным оружием террористов

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Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нейросети в руках недобросовестных людей и террористов могут стать грозным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

«Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях... в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — сказал Песков.

По его словам, это требует дополнительных мер — «от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас».

До этого издание Week написало о том, что развивающийся искусственный интеллект (ИИ) может стать настолько сверхразумным и мощным, что будет в состоянии привести к массовым социальным потрясениям и даже к уничтожению человечества. Более 350 исследователей и инженеров, говорится в материале издания, выступили с предупреждением о том, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны.

Ранее Путин назвал неумными людьми заявляющих об отмене русской культуры.

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