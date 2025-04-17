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«Дело не в калориях»: диетолог раскрыла, что нужно для эффективного похудения

Диетолог Пишиоларо: жесткий дефицит калорий не поможет похудеть
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного похудения важно не только меньше есть и больше двигаться, на это влияют и другие факторы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Фернанду Пишиоларо.

Она подчеркнула, что «дело не только в подсчете калорий». По ее словам, вес регулируют гормоны, пептиды, сигналы голода и сытости. Если человек резко сократит рацион питания, его мозг может воспринять это как сигнал тревоги и замедлить обмен веществ, предупредила эксперт. В связи с этим диеты, основанные только на жестком дефиците калорий, часто не приносят устойчивых результатов.

«Главное — не экстремальные меры, а устойчивость. Питание и физическая активность должны быть не временными усилиями, а частью образа жизни. Речь идет о последовательности и структуре — не спорадические тренировки и временные ограничения, а привычки, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе», — отметили в сообщении.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что зеленые овощи могут ускорить процесс похудения к лету за счет содержания клетчатки. Он уточнил, что для снижения веса важно прежде всего создать дефицит калорий. Он также посоветовал добавлять по 150 г овощей в каждый прием пищи, особенно огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.

Ранее россиянам рассказали, как похудеть при помощи эфирного масла.

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