Российский депутат с 2022 года дистанционно работал с Украины

Депутат из Забайкальского края Михаил Носик с 2022 года дистанционно работал с Украины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Он стал депутатом Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края в 2020 году. В 2022-м он приехал на Украину на своей машине, чтобы пройти лечение в онкодиспансере, однако в феврале начались боевые действия и он не смог выехать из страны, так как у него не было украинских документов.

Носик рассказал, что несколько раз обращался в МИД и вышел на российское посольство в Турции, но там ему посоветовали лишь заключить фиктивный брак. В итоге он четыре года работал депутатом удаленно — при помощи VPN осуществлял прием граждан и видеозвонки.

По словам народного избранника, денег за это он никаких не получал, а трудился «не хуже других депутатов». По данным канала, Совет платил ему около 2-3 тыс. рублей в месяц.

В марте 2022 года к Носику приехали украинские силовики, которые забрали у него €800, около 80 тыс. рублей и документы на машину, однако он смог откупиться за две бутылки коньяка, пишет Baza. После этого он сменил место жительства и теперь живет в Днепре.

В России о нем вспомнили, когда в январе этого года прокуратура подготовила представление о статусе муниципального депутата. В конце марта представители Совета Каларского муниципального округа связались с Носиком по видеосвязи, где он и рассказал о своих приключениях.

Комиссия по этике рекомендовала досрочно прекратить полномочия депутата, но, по данным Baza, большинство депутатов проголосовали против и Носик пока числится в Совете и уходить не хочет.

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