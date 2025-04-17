Российский школьник выпил два стакана коньяка в гостях и оказался в реанимации

NewsNN: в Нижегородской области школьник выпил коньяк и оказался в реанимации

В Нижегородской области 14-летний школьник выпил два стакана коньяка и оказался в реанимации. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел в городе Кстове. Местная жительница обнаружила в подъезде дома мальчика, которому требовалась помощь, и вызвала на место бригаду скорой помощи.

Медики диагностировали у школьника острое отравление алкоголем. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Очнувшись, подросток рассказал, что находился в гостях у приятеля. Там он нашел бутылку коньяка и решил попробовать напиток. После двух стаканов ему резко стало плохо.

Школьника выписали из больницы на амбулаторное лечение после того, как он протрезвел. Сообщается, что в отношении матери мальчика могли составить административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее подросток-диабетик отравился алкоголем в Ленобласти и попал в больницу.