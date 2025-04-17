Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник выпил два стакана коньяка в гостях и оказался в реанимации

NewsNN: в Нижегородской области школьник выпил коньяк и оказался в реанимации
close
Depositphotos

В Нижегородской области 14-летний школьник выпил два стакана коньяка и оказался в реанимации. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел в городе Кстове. Местная жительница обнаружила в подъезде дома мальчика, которому требовалась помощь, и вызвала на место бригаду скорой помощи.

Медики диагностировали у школьника острое отравление алкоголем. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Очнувшись, подросток рассказал, что находился в гостях у приятеля. Там он нашел бутылку коньяка и решил попробовать напиток. После двух стаканов ему резко стало плохо.

Школьника выписали из больницы на амбулаторное лечение после того, как он протрезвел. Сообщается, что в отношении матери мальчика могли составить административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее подросток-диабетик отравился алкоголем в Ленобласти и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами