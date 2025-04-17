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Россиянин украл из магазина шампунь и получил три года строгого режима

В Вологде похитителю шампуней дали три года строгого режима
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Вологде 25-летнему мужчине, который украл из магазина шампунь, дали три года строгого режима. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2025 года в одном из сетевых магазинов деревни Емельяново. Подсудимый спрятал под одежду девять флаконов шампуня. Когда сотрудники потребовали вернуть товар, он отдал только один флакон и направился к выходу. На кассе злоумышленник толкнул пытавшуюся его остановить продавщицу, из-за чего та ударилась о кассу самообслуживания. Грабитель покинул магазин и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Суд признал ранее судимого жителя Вологды виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. С учетом характеристики личности подсудимого, ему назначили наказание в виде трех лет колонии строгого режима.

Ранее россиянка украла три бутылки водки и отправилась в колонию на 3,5 года.

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