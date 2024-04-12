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В РФ создали портрет типичной девочки-подростка, рискующей столкнуться с РПП

В России описали тип девочки-подростка, которая рискует столкнуться с РПП

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Психологи в России выявили типичные особенности девочек-подростков с риском развития расстройств пищевого поведения (РПП). Об этом пишет ТАСС.

Одной из характеристик таких девочек является затруднение в понимании и описании своих эмоций (алекситимия), сообщила заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Татьяна Мешкова.

Среди наиболее распространенных расстройств пищевого поведения отмечаются анорексия, булимия и компульсивное переедание. Алекситимию психологи определяют как индивидуальную особенность, проявляющуюся в трудностях с осознанием и выражением своих чувств. Повышенный уровень алекситимии характерен для некоторых психических и неврологических нарушений, включая депрессию.

«Исследование, проведенное учеными из МГППУ, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина с участием 298 девочек-подростков в возрасте 12-17 лет, выявило связь между высоким риском развития РПП у девочек-подростков и высоким уровнем алекситимии. Проблемы с осознанием эмоций могут быть фактором, негативно влияющим на отношение к еде: в таких случаях человек не может четко определить свои эмоции — такие как гнев, грусть, стыд или одиночество», — пояснила Мешкова.

Часто девочки с этой чертой характера не могут отличить свои эмоции от чувства голода и обращаются к еде, чтобы справиться с негативным состоянием, добавила ученый.

Ранее был найден необычный способ выявления вредных пищевых привычек.

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