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Научная премия Сбера отметит выдающиеся достижения в науке и технологиях

Стартовал прием заявок на Научную премию Сбера
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Пресс-служба Сбера

В России начался прием заявок на Научную премию Сбера, которая ежегодно отмечает ученых, открывающих новые перспективы развития науки и технологий, сообщает пресс-служба банка.

Премия вручается в трех основных номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Лауреаты получат по 20 млн рублей за выдающиеся фундаментальные научные достижения за последние 10 лет.

Также предусмотрены три номинации для молодых ученых: «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Науки о жизни» и «AI в науке. Цифровая вселенная». В этих категориях могут участвовать коллективы до трех исследователей в возрасте до 35 лет, которые за последние пять лет совершили значимые научные открытия с использованием искусственного интеллекта. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн рублей, а также 1 млн рублей на облачные вычисления.

Сопредседателями комитета премии выступают президент, председатель правления Сбера Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

«Научная премия Сбера — не просто финансовая поддержка, а инвестиции в будущее российской науки и развитие технологий, которые преобразуют целые отрасли. Мы создали ее, чтобы помогать ученым совершать открытия, которые меняют не только нашу страну, но и весь мир. Несомненно, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект, он будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов», — отметил Греф.

Номинировать ученых могут официально приглашенные организации, занимающиеся научной или образовательной деятельностью, а также международные ученые, предприниматели и представители технологического инвестиционного сообщества. Заявки будут оценивать эксперты академического сообщества.

«Премия Сбера — глоток свежего воздуха, знак внимания ученым, который позволяет им мечтать о большем. Без амбиций и устремлений не сделать большую науку и прорывные технологии. Мы должны поддерживать ученых в их стремлении открывать этот мир и делать его лучше и безопаснее», — сказал Кулешов.

Лауреатов определит комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Церемония награждения состоится в конце 2025 года в Москве.

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