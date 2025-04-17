Владимир Якушев подчеркнул важность общественного контроля при строительстве школ

Принципиальным подходом «Единой России» при строительстве и капремонте объектов народной программы является участие жителей в контроле за ходом работ, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев во время осмотра строящейся в Иркутске школы.

Отмечается, что школа возводится по народной программе партии и станет крупнейшей в регионе — она рассчитана на 1550 мест. На данный момент готовность объекта составляет почти 70%, работы идут с опережением графика. Ввод в эксплуатацию запланирован к 1 сентября, после чего учреждению планируется присвоить имя в честь 80-летия Победы.

«Этот объект часть нашей народной партийной программы. По ней мы возводим такие современные школы, где дети могут получать самое качественное образование, по всей стране. Наш принципиальный партийный подход, что на объекте работают представители общественности, родительских комитетов, руководители первичных отделений, потому что такие стройки обязательно должны идти под контролем общественных институтов», — подчеркнул Якушев.

По его словам, на это неоднократно указывал президент России Владимир Путин. Якушев уточнил, что партия реализует такой подход мы по всей стране.

В здании будут созданы все условия для современного образования: учебные классы, бассейн, пищеблок и столовая, медкабинет, библиотека, спортивный и актовый зал на 550 мест. Рядом со школой оборудуют площадку для торжественных мероприятий, а также спортивные и игровые зоны для младшеклассников.

Как подчеркнул секретарь регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзевым, школа будет соответствовать самым современным требованиям.

«Объект долгожданный. Он сдается в год 80-летия Победы, поэтому мы рассмотрим вариант назвать школу в честь этого события. Отмечу, что проект по партийной программе получает дополнительное финансирование, такая поддержка очень важна, все-таки это будет самая большая школа в Иркутской области», — сказал он.