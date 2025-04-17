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В Кемерово мать больше года истязала дочь

В Кемерово будут судить мать за истязание дочери-школьницы
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Depositphotos

В Кемеровской области перед судом предстанет местная жительница, которая систематически истязала несовершеннолетнюю дочь, мать била девочку за малейшую провинность. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 48-летняя мать боле года истязала 12-летнюю дочь. Женщина применяла к девочке физическую силу, била ее руками и резиновым шлангом, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. Она также заставляла ребенка попросить у зрителей деньги.

«В квартире, где проживала обвиняемая со своим ребенком, отсутствовала холодная и горячая вода, свет, однако женщина относилась к этому безразлично и не предпринимала никаких мер для улучшения условий жизни», — сообщили в прокуратуре.

Когда о происходящем в семье стало известно, женщину лишили родительских прав, девочку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее российскую пару, избивавшую и морившую голодом троих детей, отправили в колонию.

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