Психолог объяснила, как изменилось питание россиян за 10 лет

Если раньше обеды готовились дома и по семейным рецептам, то сегодня многим достаточно пары кликов в приложении. За последние 10 лет кухонная рутина изменилась — вместе с ритмом жизни. Психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, как изменилось наше питание и почему современный подход к нему все чаще опирается не на традиции, а на удобство.

За последние десять лет отношение к питанию и домашней еде заметно трансформировалось. Раньше большинство россиян готовили дома, имели больше свободного времени для быта, а рецепты брали у мамы, друзей или находили на кулинарных форумах и в блогах. Основные закупки делались в супермаркетах и на рынках. Постепенно люди стали интересоваться полуфабрикатами как подспорьем в загруженные дни.

Параллельно изменился и ритм приемов пищи: традиционная схема «завтрак-обед-ужин» нарушилась. Люди начали все чаще спонтанно перекусывать на ходу, обедать в пути, совмещать еду с рабочими задачами.

Однако по-настоящему заметные изменения произошли во время пандемии. В этот период резко вырос спрос на доставку продуктов и блюд из ресторанов. То, что раньше было привычной частью повседневности — походы в магазин, планирование меню и самостоятельное приготовление — стало восприниматься как затратный по времени и усилиям процесс.

«В традиционном обществе и даже десять лет назад люди часто готовили вместе, делились рецептами. Сегодня такие практики становятся все более редкими», — отмечает психолог.

По словам Белявской, отказ от повседневной готовки — логичный ответ на усложнение жизни и рост количества задач.

«Жизнь в большом городе — это постоянный поток информации, решений и обязательств. В отличие от старшего поколения с более стабильным ритмом и предсказуемыми бытовыми привычками, современные люди живут в условиях постоянных изменений — меняют города, профессии, технологии. Все это уменьшает ресурс воли — нашу ограниченную способность принимать решения и справляться с вызовами», — отмечает эксперт.

За последние годы изменилось и распределение домашних обязанностей: готовка перестала быть исключительно женской функцией. Женщины все чаще стремятся к профессиональной реализации, и в результате в семьях реже готовят ежедневно, а чаще отдают предпочтение доставке, полуфабрикатам и готовым блюдам. Приготовление еды стало скорее досугом — особенно по выходным — а в будни приоритетом все чаще становится отдых.

Белявская подчеркивает, что еда может стать инструментом самоподдержки, если позаботиться о приемах пищи заранее. Размышления вроде «Что бы приготовить сегодня?» становятся дополнительной нагрузкой для и без того уставшего мозга. Благодаря организованному питанию, использованию заготовок, подписке на готовую еду, заранее купленным продуктам освобождаются ресурсы на отдых, хобби и общение с близкими.

Психолог отмечает, что нерегулярное и спонтанное питание плохо сказывается на физическом и психологическом состоянии. Один из самых распространенных сценариев, знакомый и офисным работникам, и студентам: с утра позавтракал — и целый день ничего не ел. Вечером — резкий голод, переедание и чувство вины.

«Если человек дает себе возможность полноценно поесть, делает обеденный перерыв и отвлекается от дел, это помогает быть более продуктивным, избегать выгорания и восстанавливать баланс между личным и профессиональным», — отмечает Белявская.

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