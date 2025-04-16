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Россиянам дали советы, как перестать засыпать после еды

Врач Арзамасцев: пищевая кома возникает из-за избыточного разового питания
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Под пищевой комой подразумевается постпрандиальная сонливость, которая проявляется после очень плотного приема пищи. При этом состоянии зачастую возникает желание поспать, ощущается усталость и снижается концентрация, рассказал «Газете.Ru» Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс».

«В первую очередь этот синдром связан с избыточным разовым питанием: например, человек успевает за день поесть один раз или имеет привычку не завтракать и впоследствии переедает в обед. Дело в том, что чрезмерное количество пищи увеличивает кровоток в области органов пищеварения, тогда как активность мозга снижается. Такое состояние запрограммировано в нас с ранних этапов развития человечества, когда после добычи еды люди отдыхали», — объяснил он.

Также сонливость вызывают продукты с высоким гликемическим индексом, к ним относятся содержащие сахар снеки, фастфуд и другой быстрый перекус. В таком случае в крови происходит резкое повышение и затем такое же быстрое снижение уровня сахара, после чего самочувствие ухудшается.

«Подобное состояние опасно для людей, которым важна постоянная бдительность и концентрация (например, водителям). Стоит отметить, что факторы, вызывающие пищевую кому, приводят к проблемам в организме. Из-за избыточного потребления рафинированных продуктов страдает кишечник и углеводный обмен. Регулярное переедание негативно сказывается на здоровье поджелудочной железы и провоцирует сахарный диабет», — предупредил врач.

Для предотвращения сонливого состояния после еды рекомендуется не пропускать завтраки, а обед разбить на несколько приемов пищи: первый — сбалансированный с содержанием белка и овощей и отдельный перекус. В таком случае снизится нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

Во-вторых, необходимо улучшить качество питания и сократить потребление рафинированных продуктов, которые не имеют полезных свойств.

Для поддержания энергии и работоспособного состояния организму требуется полноценное восстановление. По этой причине стоит наладить режим дня и здорового сна.

«Важную роль в работе метаболизма и получении энергии играет нормальный уровень витаминов и микроэлементов. Выявить отклонения можно у врача по результатам биохимического анализа крови», — резюмировал он.

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