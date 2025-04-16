В Чувашии педагог приставал к девочкам в школе

В Чувашии экс-учителя задержали за развращение школьниц

Бывшего учителя подозревают в преступлении против несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Мужчина работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Вурнарского округа. По версии следствия, весной 2023 года и в марте прошлого года фигурант развращал двух девочек в учебном заведении. Позже об этом узнала директор учреждения и обратилась в отдел образования администрации района.

После этого подозреваемого задержали. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В ведомстве не исключают, что мужчина мог приставать и к другим школьницам.

Следователи также дадут оценку бездействию отдела администрации, в который обратилась глава школы.

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