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Мужчина более 4000 раз позвонил в полицию за год и сам попал за решетку

Японца арестовали за ежедневные звонки в полицию с жалобами на соседей
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Японии мужчина позвонил в полицию более 4000 раз за последний год, сообщает Japan Today.

Полиция города Абико арестовала 46-летнего Юки Симидзу, безработного местного жителя, который постоянно звонил по номеру 110 и жаловался на соседей.

Так, с 17:00 до 21:00 14 февраля он совершил 14 ложных вызовов в полицию, жалуясь на шум, доносящийся из квартиры, расположенной под ним. На место отправили правоохранителей, которые дождались очередного звонка с жалобами, и после того, как информация вновь не подтвердилась, задержали телефонного террориста.

Симидзу обвиняют в препятствовании работе полиции. Всего за последние 12 месяцев он набирал экстренный номер 4250 раз. Какое наказание грозит за это японцу, не уточняется.

Ранее британец попал в тюрьму, совершив более 100 оскорбительных звонков в скорую и полицию.

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