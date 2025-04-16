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Американка решила освободить место для общего с мужчиной ребенка и замучила собственного

В США женщина с любимым замучила сына, чтобы освободить место для общего ребенка
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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Пару из штата Мичиган обвиняют в намеренном нанесении серьезных травм их ребенку. Об этом сообщает Law and Crime.

По данным издания, 28-летняя Аманда Мейсон и 31-летний Морис Уле проживали вместе длительное время, у женщины был ребенок от предыдущих отношений по имени Мэтью, которому на момент событий было три года.

По версии обвинения, ребенок постоянно подвергался насилию. Так, родители могли запереть мальчика в комнате на длительное время без еды и воды. Помимо этого, его ставили на колени так, чтобы голова ударялась о стену.

Однажды Уле накрыл лицо мальчика подушкой якобы случайно. Также пару обвинили в том, что они намеренно мучили сына, чтобы освободить место для их совместного ребенка.

В один из дней родители заметили, что мальчик перестал дышать, его не спасли. После чего, как полагают правоохранители, пара придумала версию, в которой они сняли с себя ответственность за произошедшее. Однако было доказано, что последние в жизни ребенка травмы были нанесены намеренно.

Оба фигуранта разбирательств находятся под арестом. Известно, что у Мейсон есть брат, который также в 2015 году жестоко обращался с дочерью. Вместе с женой мужчина отбывает пожизненное заключение.

Ранее в Севастополе осудили пару, которая морила голодом и избивала троих детей.

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