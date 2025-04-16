В Приднестровье прошла церемония перезахоронения останков неизвестного солдата

В Тирасполе на Мемориале Славы с соблюдением воинских почестей состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату. В мероприятии принял участие президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский вместе с семьей. Об этом сообщила пресс-служба главы Приднестровья.

Могила Неизвестного Солдата в Тирасполе сделана по образу памятника у Кремлевской стены.

«Горд, что лично я, моя семья, мои соотечественники исполнили сегодня человеческий, гражданский, сыновий, христианский долг, предав земле останки Неизвестного солдата. Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения», — написал Вадим Красносельский в своем Тelegram-канале.

Глава государства отметил, что «у каждого времени свои герои, свои задачи, свой подвиг». Он добавил, что неизвестный солдат, останки которого были перезахоронены в Тирасполе, защитил будущее, а участвующие в церемонии — оберегают прошлое.

«Приднестровский народ имеет хорошее будущее, потому что мы помним наше прошлое, мы помним все победы и все наши трагедии, кланяемся и благодарим наших предков за наш сегодняшний день», — цитирует президента Приднестровья его пресс-служба.

Переписывание учебников истории Красносельский назвал стратегией тех, кто хочет взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне.

«Именно те, кто говорит, что не надо помнить историю, они и пытаются реабилитировать фашизм и нацизм, переписать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели», — подчеркнул президент Приднестровья.

Останки неизвестного солдата были обнаружены в марте при раскопках в районе села Парканы поисковиками движения «Наследники Побед».