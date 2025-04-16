Дети пытали щенка на глазах у матери и попали на видео

В Польше полиция забрала себе щенка, которого дети мучили на глазах у матери

В Польше дети издевались над щенком в присутствии своей матери. Об этом Картузское районное управление полиции сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля, в Картузах. На кадрах, снятых уличной камерой, видно, как мальчик несколько раз бросает щенка на землю, а затем тянет за передние лапы и пытается сесть на него. В этот момент женщина спокойно развешивает белье во дворе всего в нескольких метрах. Дети снова и снова бросают бедное животное на землю, но их мать не вмешивается.

Шокирующие сцены попали на камеру видеонаблюдения соседа, направленную на общий двор. Мужчина обнаружил запись и сообщил о произошедшем в полицию.

В итоге правоохранители изъяли собаку у семьи и взяли под свою опеку. В управлении сообщили, что животное чувствует себя хорошо и отдыхает в полицейском участке, пока ему ищут новых хозяев. Его прежним владельцам теперь грозит запрет на содержание домашних животных и штраф.

Ранее школьница из Улан-Удэ издевалась над котом и дважды сбросила его с большой высоты.