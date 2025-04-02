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Дикие индейки устроили погоню за почтальоном в США

UPI: в США индейки гонялись за почтальоном и попали на видео

Дикие индейки устроили погоню за почтальоном в США, пишет UPI.

В Массачусетсе произошел курьезный случай, когда почтальон Уэйн Уайт стал объектом настойчивого преследования со стороны стаи диких индеек. Мужчина , привыкший к различным неожиданностям в работе, признался, что впервые столкнулся с таким поведением птиц.

«Я часто вижу оленей во время обхода, но чтобы за мной гнались индейки — это что-то новое», - рассказал Уайт.

По его словам, птицы проявили агрессию сразу же, как только он вышел из машины, вынудив его отступать и защищаться почтовой коробкой. Особую настойчивость индейки проявили, преследуя почтовый автомобиль.

«Куда бы я ни перемещал машину, они снова появлялись и продолжали свое преследование», — описал ситуацию Уэйн .

Об инциденте узнали коллеги почтальона, которые не упустили возможности пошутить над происшествием.

«Весь день я получал шутливые сообщения с подколками », — признался мужчина.

Ранее британским птицам запретили собираться вместе из-за гриппа.

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