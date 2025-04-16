Россиянка на три дня оставила трехлетнюю дочь в квартире одну и ушла развлекаться

В Воронеже спасли трехлетнюю девочку, которую мать на три дня оставила одну

В Воронеже 20-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на жизнь трехлетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Согласно материалам разбирательства, 11 апреля девушка заперла в квартире трехлетнюю дочь и ушла употреблять алкоголь и наркотические вещества со знакомыми. В это время девочка находилась в квартире без еды и воды. Ребенок провел в заточении трое суток. В итоге девочка забралась на подоконник и стала звать на помощь. На крики отреагировали прохожие и вызвали правоохранительные органы.

Девочку в истощенном состоянии на скорой забрали в больницу, где ей оказали помощь. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о женщине из Ленобласти, которая заперла детей в бане и морила голодом.