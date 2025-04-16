В Бийске мужчина пытался спрятаться от приставов за шкафом

В Алтайском крае мужчина пытался избежать встречи с приставами, уговорил сожительницу соврать, но все равно был пойман. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

Приставы разыскивали бийчанина, который добровольно не явился в отдел ФССП. Прибыв в квартиру, где проживал злоумышленник, сотрудники столкнулись с его сожительницей. Женщина пыталась заверить приставов, что мужчины нет дома. Однако внимательные инспекторы заметили бийчанина, который пытался спрятаться за шкафом.

В отношении россиянина и его сожительницы составлены протоколы об административном правонарушении, пара оштрафована на две тысячи рублей.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее россиянин попался приставам, громко чихнув из туалета.