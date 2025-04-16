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В Великобритании против Google подали коллективный иск на £5 млрд

CNBC: в Великобритании от Google требуют £5 млрд в рамках коллективного иска
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Shutterstock

В Великобритании подан коллективный иск против американской компании Google на сумму £5 млрд. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на материалы дела, поступившего в Апелляционный суд по вопросам конкуренции.

В коллективном иске указано, что Google злоупотребляет своим положением для ограничения работы конкурирующих поисковых систем, чтобы укрепить монопольные позиции.

«Google использует свое доминирующее положение на рынках общего поиска и поисковой рекламы, чтобы завышать цены для рекламодателей» — говорится в иске.

В исковом заявлении также утверждается, что компания выплачивала миллиарды долларов Apple за сохранение Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Safari.

В апреле в Калифорнии против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвиняют в незаконном сборе персональных данных учеников, используя ее образовательное программное обеспечение.

Ранее Япония обвинила Google в монополизации рынка поисковиков на Android.

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