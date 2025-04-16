Политолог оценил текущие вызовы миграционной политики России

Все последние изменения в сфере миграционной политики России, включая ужесточение патентной системы, ограничения найма мигрантов и требования к знанию русского языка, отражают нахождение страны на миграционно-демографическом перепутье. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Илья Ухов.

Он считает, что перед Россией стоит выбор между концепцией «многонационалии» и курсом на форсированную ассимиляцию с отсечением элементов, чуждых российскому этно-культурному ядру.

«К сожалению, термином «многонациональный народ России» часто прикрываются многочисленные лоббисты диаспоральных структур, стараясь идеологически обосновать завоз в нашу страну миллионов представителей этносов, которые коренными для нашей страны в ее текущих границах не являются», — сказал он.

По его словам, массовая миграция создает на местах параллельные структуры власти, теневую финансовую систему и целую инфраструктуру, которая функционирует вне официального налогового оборота. Ухов подчеркнул, что этот не включенный в официальный налоговый оборот экономический сектор генерирует десятки миллиардов рублей прибыли.

Политолог также обратил внимание на проблемы, связанные с предоставлением социальных льгот мигрантам. Он считает, что такая практика может привести к росту напряженности в обществе.

«Идеология насильственного насаждения «многонационалии» с «фестивалями плова» и раздачей квартир недавним мигрантам не принесет социальный мир и спокойствие в Россию. Но подстегнут замещение коренного населения и резкую радикализацию», — сказал Ухов.

Он предложил два основных способа решения миграционных проблем. Первый — вахтовый метод набора рабочей силы с запретом на релокацию семей и получение гражданства. Второй — требование от мигрантов готовности к полной ассимиляции в российском обществе.

«Если же мигрант решил переехать — то он должен обладать ценными трудовыми навыками и самое основное, он должен быть готов влиться в русский «плавильный котел». Без диаспор, без навязывания своих «древних обычаев» в наших городах и селах», — сказал эксперт.

По мнению Ухова, путь к гармонизации миграционной политики заключается в переходе на вахтовый бессемейный набор, пересмотре системы выдачи гражданства и отказе от идеологии «многонациональной» риторики.